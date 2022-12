Durante la temporada 2022, Barcelona vio como su plantilla de jugadores se fue reduciendo y acabó con pocas opciones para el entrenador, Fabián Bustos. Las salidas de Emmanuel Martínez, Gonzalo Mastriani, Carlos Garcés y otros, debilitaron al equipo y por tal motivo, el DT, junto con la secretaría técnica, ya piensan en refuerzos para el 2023.

En rueda de prensa, Fabián Bustos fue consultado sobre Christian Ortíz y Williams Riveros, jugadores que estarían cerca de sumarse a Barcelona aunque aún no están confirmados: "De chicos que todavía no están en el club no puedo conversar ya que serían hablar de supuestos".

Lo que sí confirmó Fabián Bustos, es que Barlona busca refuerzos e incluso mencionó las posiciones en las que pretende fichar: "Si podemos conseguir esos pesitos para conseguir refuerzos en dos de tres puestos, estaríamos bárbaros. Buscamos en la Defensiva, un mixto y otro en ofensiva".

Sobre el objetivo del club, en cuanto a los fichajes para el 2023, Bustos agregó: "Estamos intentando tener variantes tácticas que nos ayuden a ser distintos y poder jugar de una manera y de otra manera".