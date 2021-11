Gonzalo Plata se está volviendo la figura del Real Valladolid y el Diario AS realizó una nota donde llenan de elogios al ecuatoriano.

El fin de semana Gonzalo Plata jugó un gran partido con el Real Valladolid, en el que anotó un golazo desde afuera del área. El ecuatoriano se llevó varios elogios por parte de los hinchas, pero en esta ocasión hasta los medios de comunicación reconocieron su buen nivel y el Diario AS, uno de los más reconocidos en España, dedicó una nota a Plata.

Ignacio Bailador, periodista de AS, fue quien llenó de elogios a Plata por sus buenas actuaciones y por haberse adaptado rápidamente al fútbol español. El título de la nota es "Gonzalo Plata es de oro", algo que muestra las grandes expectativas que se tiene sobre el ecuatoriano. A continuación la nota completa:

Gonzalo Plata es de oro y con los partidos está demostrando que la calidad que se le presumía va a aflorando en cada partido. Ante el Mirandés jugó su partido más completo siendo desequilibrante, marcando un golazo y demostrando que se divierte jugando en este equipo, la mejor noticia cuando se trata de un futbolista de esa calidad. No en vano, el jugador ya es un héroe en su país y empieza a serlo también en Zorrilla.

El extremo del Real Valladolid, que fue sustituído el pasado domingo frente al Eibar en el minuto 37 por no encontrarse en condiciones al estar pasando un proceso febril y no fue en la lista para el desastre de Lezama, volvió a la convocatoria y al once inicial frente a los mirandeses completando un gran partido por la banda derecha y demostrando su calidad. El punto de mayor apogeo llegó en el minuto 32 cuando el ecuatoriano salió de un regate cerca de la banda derecha y armó la pierna izquierda para mandar el esférico a la red.

Dentro de su buena actuación, con datos objetivos, se encuentra también los subjetivos. Cada día parece más adaptado, más cómodo y más conciente de su papel haciendo una buena pareja con Luis Pérez en la banda derecha. Además, ante los ribereños, Gonzalo Plata fue el segundo mejor jugador del equipo según Sofascore que valoró su actuación con 8,1, sólo por detrás de Weissman, con un 8,5 tras su primer doblete. El ecuatoriano entregó los pases con éxito en un 87% de las ocasiones (27 de 31), disparó dos veces a portería, marcando en uno de ellos, y logró hacer con acierto seis de los ocho regates que intentó. En defensa también estuvo activo. Ganó 13 de los 19 duelos que mantuvo en el suelo, perdió el esférico nueve veces y sufrió dos faltas.

Ahora que el futbolista ecuatoriano va cogiendo confianza y su proceso de adaptación va cada día mejor, ha sido convocado por su selección, otra vez, y se perderá el encuentro ante el Fuenlabrada para afrontar dos duelos con la Tri. Recibirán a Venezuela el jueves, 11, y recibirán a Chile el miércoles 17 dentro de los partidos de clasificación para el mundial de la fase americana.