Uno de los mejores volantes del fútbol ecuatoriano en los últimos años, Luis Andrés Chicaiza, no ha podido 'explotar' a su mejor nivel desde que firmó por Liga de Quito en el 2019. El volante actualmente entrenada con las formativas del club a la espera de un nuevo club.

+ (VIDEO) Gonzalo Plata le responde al Real Valladolid

+ ¿Otra vez un falso 9? Emelec jugaría con este 11 ante Orense

+ (VIDEO) Gol de Enner Valencia en la victoria de Fenerbahce

El último año de contrato de Luis Andrés Chicaiza con Liga de Quito está siendo un perfecto ejemplo de lo malo que ha sido su paso por el equipo blanco. El futbolista que estuvo a préstamo en Delfín en el 2022, no tiene equipo y entrena con las inferiores.

En una entrevista para Diario Expreso, Luis Andrés Chicaiza reconoció uno de los motivos por los cuales no ha podido salir de LDUQ para esta temporada. El futbolista reconoció que este tema pasa por las limitaciones económicas que el futbolista no está dispuesto a hacer.

"Ceder. He cedido en lo económico con ellos más de tres años: la temporada que me fui a Católica, a Cuenca, a Delfín, así como este año estoy cediendo, pero no al valor que Liga está acostumbrado a que yo ceda, por ahí va el inconveniente. Ellos quieren que ceda un porcentaje y les he dicho que voy a ceder hasta donde alcanza, no como años anteriores, y por eso no se ha podido llegar a un acuerdo.", comentó el jugar¿dor.