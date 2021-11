Malas noticias: Gonzalo Plata no jugará contra Chile

Ecuador vence a Venezuela en el Rodrigo Paz Delgado con un gran gol de Piero Hincapié que el VAR tardó más de dos minutos en analizar. Sin embargo, 'La Tri' perderá a Gonzalo Plata para el partido contra Chile por acumulación de tarjetas.

Gonzalo Plata fue uno de los mejores jugadores de Ecuador en este primer tiempo; sin embargo, en una jugada aislada el jugador cometió una infracción que el central consideró de amarilla y le costará a la 'Joya' el partido contra Chile.

La baja de Gonzalo Plata es muy sensible para Ecuador de cara al crucial partido contra Chile, no obstante, para ese mismo partido Gustavo Alfaro ya recuperará a Michael Estrada y Ángel Mena, quienes no pudieron estar en este encuentro por acumulación de tarjetas.