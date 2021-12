A pesar de que los dirigentes no quieren fichar a Michael Arroyo, Pablo Marini no descarta que juegue en Liga de Quito.

Marini no descarta el fichaje de Michael Arroyo para Liga de Quito

Uno de los temas que más se han hablado en la útlima semana en torno a Liga de Quito, es el posible fichaje de Michael Arroyo. 'Gambetita' está entrenando con los 'Albos' gracias al permiso de Pablo Marini, quien lo dirigió cuando fue el DT de Atlante, por lo que conoce muy bien al jugador ecuatoriano.

Los hinchas del 'Rey de Copas' tienen opiniones divididas sobre Arroyo, ya que algunos piensan que sería una buena opción ante los problemas económicos que tiene el club y otro no lo quieren por su indiscilpina que ya es conocida por todos. Los directivos de Liga no quieren contar con 'Gambetita' para el 2022, pero Marini no descarta su fichaje.

Pablo Marini dio una entrevista para Machdeportes, en la cual no descartó el fichaje de Michael Arroyo a pesar de la negativa de la directiva: "A Michael lo quiero mucho, es un gran jugador que si logra ponerse en forma es un aporte para el fútbol ecuatoriano. Por hoy esta en stand by (en espera), en enero conversaremos con los dirigentes".

El DT argentino volvió a mostrar interés en contar con 'Gambetita', pero habrá que esperar para saber si la directiva da su brazo a torcer y complace a Marini, o si continúan con la idea de no ficharlo. Arroyo es un jugador libre, por lo que sería una buena oportunidad en lo económico para LDUQ, pero al no jugar de manera profesional por un año entero, no se sabe en qué condiciones físicas se encuentra.

¿Qué posiciones quiere reforzar Liga de Quito?

Pablo Marini ha repetido en varias ocasiones que quiere cuatro o cinco refuerzos para poder implementar de mejor manera su idea de juego. Las posiciones en las que quiere fichar jugadores son defensa central, centrodelantero, volante ofensivo y arquero.