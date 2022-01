El domingo en horas de la noche salió la noticia de que Liga de Quito y Barcelona SC estaban planificando un intercambio de jugadores entre Carlos Rodríguez y Michael Hoyos. Esta negociación beneficiaba a ambos clubes, ya que cada uno necesitaba reforzar las posiciones en las que se desempeñan estos futbolistas.

Las conversaciones entre 'Albos' y 'Toreros' llegaron a buen puerto, por lo que anunciaron sus nuevos refuerzos para la próxima temporada. Rodríguez no perdió el tiempo y habló como nuevo jugador de BSC, en la cual se refirió a la hinchada del 'Ídolo del Astillero' y la comparó con la de Peñarol, sin dejar de agradecer a los aficionados de LDUQ.

"Valoro que la familia tenga salud a pesar de la pandemia. Dejé el tema en el pasado (malestar con Liga), estoy bien de salud que es lo importante. En lo futbolístico estoy bien ahora yendo a un grande. Agradezco a la hincha de Liga por el apoyo, siempre quise devolverle ese apoyo sudando en la cancha", declaró 'Paco en Radio Área Deportiva.

"Vi lo que es Barcelona en el mundo, lo viví con Peñarol, es una presión, que cuando te pones la camiseta no importa lo que pase, tienes que ganar. Con el trabajo no se jode, así que no me mueve nada. Cuando me ponga la camiseta voy a ser barcelonista y trataré de ganar", cerró el defensa uruguayo.