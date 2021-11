Hoy en horas de la mañana, Luis Alfonso Chango volvió a dar mucho de qué hablar luego de amenazar a la LigaPro con retirarse del campeonato si no permiten que Mushuc Runa juegue en su estadio. Las declaraciones de Chango dieron mucho de qué hablar y se hicieron virales en Twitter.

El directivo de Mushuc Runa ha tenido varios cruces con Miguel Ángel Loor, presidente de la LigaPro, ya que considera que hay cosas dedicadas para el 'Ponchito'. Loor no se quedó callado ante las acusaciones y amenzas de Chango, haciendo un hilo en Twitter en el que explicó la situación sobre el estadio de Echaleche.

"Desde su inauguración fuimos muy claros e incluso muy flexibles con muchas cosas. Iluminación (que tanto problema nos ha causado), accesos, seguridad, etc. Se han hecho informes (varios), se ha ayudado, se le ha explicado lo que significan partidos de alto, mediano y bajo riesgo. Una cosa es jugar sin público otra con él" inició el presidente de la LigaPro.

"Queremos ayudar en todo, lo hemos hecho, pero también deben comprender que necesitamos tener escenarios aptos para primera división ¿Qué sucede que pasa, Dios no quiera, un accidente? ¿A quién van a culpar?. Nuestros requisitos no son otros que los mismos que la licencia de clubes Conmebol (la capacidad mínima de 10 mil espectadores)" añadió el ex presidente de Guayaquil City.

"Hagamos un análisis general, no busquemos culpables externos. Hemos sido muy meticulosos con este tema, pero a la vez muy flexibles con nuestro club afiliado. Decir que estamos en contra del club cuando documentadamente se demuestra que hemos ayudado, y mucho, no es correcto. Seguiremos colaborando y ayudando. Pero también pedimos que se cumplan los plazos y estándares necesarios. 2019, 2020 y 2021 hemos permitido y sido flexible. Ahora luego de 3 años ya toca adaptarse. Estamos prestos para ayudar y guiar en el proceso" finalizó Loor.