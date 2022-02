No importó lo que hizo en 'La Tri': Carlos Gruezo no fue ni a la banca del Augsburg

Este sábado 5 de febrero de 2022 el Augsburg volvió a la victoria en la Bundesliga después de vencer 2x0 al Unión Berlín. El ecuatoriano Carlos Gruezo no entró ni en la lista de suplentes para disputar dicho encuentro.

+ A Jeremy Sarmiento le dijeron que no tenía nivel para estar en la sub-15 de Ecuador

+ Richard Carapaz realiza un gran trabajo en la etapa 4 del Etoile de Besseges

Carlos Gruezo fue uno de los mejores jugadores de Ecuador en la doble fecha de Eliminatorias contra Brasil y Perú; no obstante, el volante sigue sin sumar minutos y regularidad con su equipo en Alemania. El Augsburg venció a Unión Berlín en el regreso de la Bundesliga.

La falta de minutos no se mostró en el rendimiento de Gruezo en los partidos de Ecuador contra Brasil y Perú; no obstante, el volante si necesitará jugar para una posible clasificación al mundial de Catar, que se disputará en noviembre, por lo cual, no se descarta un cambio de equipo en verano.