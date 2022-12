Este jueves 29 de diciembre de 2022 Miller Bolaños fue oficializado como nuevo jugador de Emelec para la temporada 2023. El histórico futbolista ya usó nuevamente la camiseta azul y respondió a varias preguntas de los medios de comunicación.

Miller Bolaños reveló que apenas se dio la oportunidad de poder regresar a Emelec no dudo en venir al país para utilizar la camiseta con la que levantó 3 títulos seguidos entre 2013 y 2015. El 'Killer' era una de las grandes promesas en campaña de José Pileggi.

"Me siento muy feliz de volver, cuando me fui dije que siempre Emelec iba a estar en mi corazón. Siempre lo seguí y ahora que tuve la oportunidad de volver no lo pensé dos veces", comentó el jugador.