No pierden tiempo: Club de LigaPro llamará a Fabián Bustos

Otra de las incógnitas que tiene Barcelona SC de cara a la siguiente temporada es si tendrá o no en frente del proyecto deportivo una vez más a Fabián Bustos, el entrenador argentino finaliza contrato en diciembre y no hay certezas si será o no renovado. Mientras esta incertidumbre ocurre, desde la LigaPro un club se perfila para llamarlo ya.

Según cuenta el periodista Ramón Morales Verduga, el Delfín SC de Manta ya analiza llamar de regreso a Fabián Bustos para la siguiente temporada, en la que jugarán LigaPro pero también la Copa Sudamericana 2022.

Los mantenses no renovaron a su estratega por lo que tienen el banquillo libre, el otro opcionado es Guillermo Sanguinetti, quien también ya tuvo paso por el cuadro 'Cetáceo' en la clasificación a las finales en el 2017.

Uno de los referentes de Delfín SC en su historia reciente es Bustos, campeón de LigaPro 2019, un año después consiguió el campeonato 2020.