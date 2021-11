No se guardó nada: Renato Paiva y su respuesta a reclamos de Nassib Neme

Nassib Neme fue noticia esta semana tras las críticas dadas a los árbitros del partido entre Emelec e Independiente no solo por las jugadas pitadas en el terreno de juego sino también por el manejo de los encargados del VAR, las mismas ya fueron respondidas con dureza por el entrenador de Independiente del Valle.

"Lo que se está hablando del arbitraje en este momento me causa risa. Si los favorecen, se callan; si los perjudican, salen a protestar. Yo defiendo a los árbitros y su difícil trabajo. He leído 4 veces las expresiones del presidente de Emelec pero jamás vi que habló del segundo gol de ellos, creo que tal vez fue al baño y no vio la jugada de Romario”, expresó en diálogo con La Red (102.1 FM).

“(Neme) Habla sobre el gol de (Cristian) Pellerano, me pregunto: ¿Él traza las líneas en el VAR? Debe hablar de todo lo que pasa. Yo si lo digo, lo de (Anthony) Landázuri (codazo) daba para expulsión, es verdad, pero ojalá ellos vieran todo. Vi el programa en el canal que tiene los derechos (GOL TV), está el señor que jamás habla mal de Emelec, a él le pareció que el gol de (Romario) Caicedo fue legítimo cuando el resto del panel dijo que había mano previa", amplió.

Sobre el pedido de árbitros extranjeros para el VAR: "Es muy triste que vengan árbitros de afuera, es no confiar en nuestros profesionales. Los extranjeros también pueden equivocarse, ellos son humanos. Es un menosprecio asqueroso, ellos pueden equivocarse y para todos los lados”, sentenció Paiva.