"No tiene nada en el cerebro": Paúl Vélez y un fuerte cruce de palabras con ex jugador de Macará

Una nueva polémica se vive en el fútbol ecuatoriano y es que el volante Richard Calderón disparó fuertemente hacia su ahora ex entrenador Paúl Vélez, de Macará, las mismas que ya fueron respondidas por el estratega. Ambos no se guardaron nada y seguramente sus declaraciones tendrán más repercusiones.

+ El video viral de Carlos Tenorio sobre la indisciplina de Gonzalo Plata

+ (VIDEO) Así quedó el carro de Gonzalo Plata tras su accidente

+ Aseguran que este es el nuevo precio de mercado de Piero Hincapié

El jugador asegura que Paúl Vélez es un "resentido social", además de que ningún jugador de Macará lo quiere. Finalmente señaló que su salida del equipo ambateño se debe exclusivamente al entrenador ecuatoriano.

"Díganme cuando fue titular Richard Calderón, los años anteriores no ha sido titular, no me extraña que el jugador sea resentido y busque responsables de lo poco que puede dar".

Por otro lado, agregó: "No me voy a rebajar a responder a un jugador que no tiene nada en el cerebro, que diga lo que quiera. No aprovechó la oportunidad que le dio el club. Si fuese un resentido social, cuando llegué a Macará, lo primero que hacía era sacarlo a Calderón y no lo hice