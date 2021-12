El delantero ecuatoriano Kevin Mina no continuará en el Guabirá de Bolivia para 2022 después de que el 9 y el equipo no alcanzaran un acuerdo. El goleador tendría en mente jugar la Copa Libertadores para 2022 y buscaría un club que lo haga.

+ Complicado: LDUQ negocia por dos jugadores pero a Marini no le gustan

+ A esta coincidencia se aferra Emelec para salir campeón ante Independiente del Valle

+ (VIDEO) Así recibió Miguel Ángel Ramírez a Jordy Alcívar en la MLS

Mina confesó a los medios de comunicación que se va muy contento del Guabirá, puesto que, con su rendimiento durante la temporada el equipo boliviano alcanzó a meterse para la Copa Sudamericana.

"No llegamos a un acuerdo con el Guabirá, me voy feliz porque los dejó en una sudamericana, no era lo mió yo quería ir a Libertadores", sentenció el jugador.