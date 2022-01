El ciclo de Leandro Vega en Emelec ha llegado a su final después de que el equipo azul confirmara en sus redes sociales que el defensor argentino jugará la temporada 2022 en el Antofagasta de Chile. Vega llega en condición de cedido con opción de compra a fines de curso.

Mediante sus redes sociales, Emelec le confirmó a toda su hinchada que Leandro Vega fue prestado al Antofagasta durante esta temporada. El central argentino no había entrado en una convocatoria del equipo azul desde mayo de 2021.

Vega llega al Antofagasta con una opción de compra a finales de 2022, no se han revelado montos de la misma. El jugador argentino no pasaba por su mejor momento en el 'Bombillo', puesto que, no contaba para los hermanos Rescalvo desde la eliminación en la Copa Sudamericana.

Leandro Vega llegó a Emelec en el 2018 y aunque tuvo grandes momentos con la camiseta azul, los últimos partidos en LigaPro y en Copa Sudamericana durante 2021 fueron suficiente para que el cuerpo técnico y la hinchada azul no cuenten más con él.