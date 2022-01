Leonardo Campana finalmente continuará su carrera en la MLS, puesto que, este viernes, 14 de enero de 2022, se confirmó que el delantero jugará en el Inter de Miami propiedad de David Beckham. El tricolor no pudo demostrar su mejor nivel en el fútbol inglés, portugués y en el de Suiza.

El 9 ecuatoriano que brilló en la selección Sub-20 no pudo demostrar su mejor nivel en el fútbol europeo y ahora deberá continuar su carrera en la MLS. Leonardo Campana ya fue presentado oficialmente con la camiseta del equipo en las redes sociales.

Por el momento, Campana ha terminado su expedición en el fútbol europeo; no obstante, no se descarta un regreso puesto que, el pase del jugador pertenece al Wolverhampton de la Premier League y aunque no se revelan las condiciones de la transferencia se descarta que haya sido una venta.