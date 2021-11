Orense no pudo contra Universidad Católica en la fecha 13 de la segunda etapa y ya suma 4 partidos seguidos sin conocer la victoria. El equipo de Machala peleaba torneo intenacional hace un mes y ahora puede terminar en los puestos de descenso.

+ Universidad Católica sufre pero vence a Orense y camina firme a la Copa Libertadores

+ La hinchada de Universidad Católica volvió al Olímpico Atahualpa

+ Moisés Caicedo titular en el empate de su equipo en Bélgica

Universidad Católica fue muy superior a Orense y le sacó los 3 puntos en el Atahualpa. La 'Chatoleí' avanza muy firme a la Copa Libertadores, mientras el equipo de Machala peleará por no descender en las últimas dos fechas.

Ya son 4 partidos seguidos en los que Orense no conoce la victoria, puesto que, desde su victoria contra Macará el pasado 2 de octubre ha sumado 3 derrotas (vs Emelec; vs 9 de Octubre; vs Católica) y 1 empate (vs Técnico Universitario).

La mala racha de resultados llevaron a que el equipo de Macha siga muy de cerca lo que pueda hacer Guayaquil City y Manta en sus respectivos partidos de la fecha, puesto que, si ambos equipos ganan Orense terminará la fecha en puesto de descenso.

El próximo partido de Orense será contra Liga de Quito en Machala. El equipo de Andrés García deberá vencer a Liga y luego repetir contra Olmedo en Riobamba para no poner en riesgo su permanencia en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.