La final de ida entre Indeendiente del Valle y Emelec estuvo también marcado por las polémicas, no solo la tarjeta roja a Alejandro Cabeza así como el gol revisado en el VAR, sino una jugada fuerte que, a criterio de los encargados del VAR, no valió la pena revisar

Ya estaba marcado el 3-0 en el marcador cuando Dixon Arroyo y Jonathan Bauman disputaron un balón, ante el forcejeo el delantero de Independiente del Valle sacó un codazo que fue reclamado como falta por varios miembros de la prensa.

La jugada no fue ni revisada por el VAR, lo que tiene como antecedente que en la ida el propio goleador no vio la tarjeta roja por una falta fuerte. No ha habido pronunciamiento oficial sobre el tema ni algún reclamo por parte de Emelec.

Mira la jugada a continuación: