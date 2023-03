Enfocados en conseguir el ascenso a la Serie B del fútbol ecuatoriano, el club Naranja Mecánica de Segunda Categoría siguen sumando refuerzos que bien podrían estar militando en un club de LigaPro. En horas recientes anunciaron su nuevo fichaje.

Era uno de los puntos altos de Liga de Quito y de Delfín SC, y ahora el extremo nacional Kevin Mercado seguirá su carrera en el ascenso de Guayas defendiendo los colores del Naranja Mecánica. El 'tricolor' se suma a otros refuerzos de primer nivel como Michael Arroyo y Máximo Banguera.

Mercado era titular en Liga de Quito sin embargo una lesión de varios meses lo alejó del once y finalmente no fue renovado, tras eso no pudo repetir el nivel en Delfín SC de Manta y estuvo un tiempo sin equipo.