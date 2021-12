La semana pasada se generó un gran revuelo entre los hinchas de Liga de Quito debido a que corrió el rumor de que Michael Arroyo iba a ser uno de los fichajes del club. Pocas horas después se conoció que 'Gambetita' pidió entrenar con el equipo y Pablo Marini accedió, ya que lo dirigió en el Atlante de México.

Arroyo no ha tenido club desde que salió de Barcelona SC a mediados del 2020 y desde entonces ha estado jugando en una liga amateur. Las indisciplinas del ex jugador de 'La Tri' han sido una constante en su carrera, algo que lo ha alejado del fútbol de primera divisón. Tras estar una semana entrenando con LDUQ, Pablo Marini habló acerca de Arroyo.

El DT de Liga de Quito dio una entrevista para FB Radio, donde topó varios temas y dejó abierta la posibilidad que Arroyo juegu en el club: "Conversé con él , lo conozco mucho a Michael Arroyo, sé lo que no puede dar. Vamos a seguir viendo lo que puede suceder. Hace mucho que no juega, pero estando bien físicamente, en peso y comprometido como lo conozco es un jugador extraordinario de élite y no es fácil conseguir jugadores de la talla de Arroyo. Vamos a ver".

La inteción de Marini es contar con Michael Arroyo para la próxima temporada si llega a alcanzar una buena forma física. El periodista Camilo Taufic dio a conocer que varios directivos no quieren a Arroyo en LDUQ, algo que alejaría a 'Gambetita' del equipo, pero si el DT lo considera como un fichaje importante hará todo lo posible para que se quede.