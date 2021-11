El 'Rey de Copas' no pudo con Aucas y quedó fuera de la pelea por la segunda etapa y complicado en la clasificación para la Copa Libertadores.

Liga de Quito pasa por su momento más delicado desde la llegada de Pablo Marini al banquillo Albo. El 'Rey de Copas' está fuera de los puestos de clasificación directa a la Copa Libertadores del próximo año y depende de otros resultados para entrar al torneo internacional.

El entrenador Albo, Pablo Marini, atendió a los medios de comunicación después de la derrota en Chillogallo. El entrenador pidió que no se responsabilice a los juveniles del momento delicado del equipo y de las tres derrotas consecutivas.

"Con los juveniles me quedo muy sorprendido para bien, tuvieron acciones muy buenas en todos los partidos que jugaron y no pasa por los juveniles todos los problemas que estamos teniendo", afirmó el entrenador.

Por otro lado, Marini no esquiva que los habituales titulares del equipo no están pasando por un gran momento y que su nivel se ha reducido considerablemente, por lo cual, afirmó que se tiene que trabajar durante las semanas que restan del campeonato:

Creo que tenemos que seguir trabajando, hay jugadores que están con un nivel bajo y deben recuperarlo y lo saben. Debemos mejorar la claridad y la contundencia para llegar al arco rival", cree Marini.

¿Cuál es el objetivo?

Pablo Repetto fue despedido por no alcanzar los octavos de final de la Copa Libertadores y ganar la primera etapa de la LigaPro; sin embargo, con Marini Liga no ha conseguido mucho, puesto que, fue eliminado de la Sudamericana y ya no pelea por llegar a la final de la LigaPro: