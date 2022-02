El delantero ecuatoriano está negociando su salida a Newells Old Boys.

Peligra el traspaso de Djorkaeff Reascos a Newells Old Boys

Pese a que ya se había incluso despedido, en estas últimas horas trascendió que el delantero ecuatoriano Djorkaeff Reascos no tiene aún cerrado su traspaso a Newells Old Boys de Argentina, al final hay ciertos detalles que no se han finalizado y desde la prensa apuntan a que hay fecha límite para el tema.

Uno de los detalles que restaba por cerrarse era el porcentaje que Liga de Quito iba a mantener en caso de una futura venta, al principio se hablaba de un 50% sin embargo ahora se discute un porcentaje distinto y eso traba la negociación.

El periodista César Luis Merlo señala que Newells Old Boys puso como fecha límite para el traspaso este martes, sino buscarán otras opciones para atacante. Reasco dejaría casi 1 millón de dólares a las arcas de los capitalinos.

Liga de Quito no quería desprenderse del delantero en este momento, considerando que lo pueden vender por una cifra mayor luego de la Copa del Mundo, torneo que tiene a Reasco como uno de los posibles convocados con Ecuador.