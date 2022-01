Este domingo 9 de enero de 2022 el lateral izquierdo ecuatoriano, Pervis Estupiñán, volvió a ser titular en el empate de su equipo contra el Atlético de Madrid. El defensor tricolor jugó 85 minutos y tuvo una destacada participación a lo largo del encuentro.

El Villarreal no pudo con el Atlético de Madrid en el Estadio de la Cerámica por una fecha más del fútbol español. El 'Submarino' Amarillo fue superior a su rival, pero no pudo mantener la ventaja y se lleva un empate que no le sirve de mucho en la tabla de posiciones.

Pervis Estupiñán volvió a ser titular con la camiseta amarilla y jugó durante 85' minutos. El lateral izquierdo aportó más en ataque que en defensa, puesto que, sus rivales tampoco lo exigieron demasiado por ese sector.

Con este empate, ambos equipos comprometen sus objetivos y se siguen alejando de los puestos de interés. El Villarreal se mantiene fuera de los lugares de clasificación a torneos europeos, mientras que el Atlético Madrid se aleja del Real Madrid y también empieza a comprometer su participación en la próxima Champions League.