Otro de los equipos ecuatorianos que ha sido blanco de rumores de cara a la segunda etapa de la LigaPro ha sido Liga de Quito. Según la prensa hasta seis elementos del cuadro 'albo' saldrían en distintas condiciones, pues tres de ellos han dado declaraciones públicas.

Adolfo Muñoz, en charlas con Área Deportiva, reveló que desconoce el origen de esos rumores: "A mí nadie me ha dicho nada y yo no quiero salir. Tengo contrato con LDUQ hasta el 2023 y no me he planteado salir ni me han comunicado algo", dijo señalando que por el momento su salida son rumores.

Con algo de molestia, Moisés Corozo también descartó que saldrá: "Estoy concentrado en recuperarme y volver a ganarme un lugar, me molesta que los periodistas digan cualquier cosa y se inventen", contó el central sin embargo fue desde la directiva de Macará quienes también confirmaron que podría regresar a Ambato.

Finalmente Jordan Gaspar no escondió su malestar por la nula actividad que tiene dentro de Liga de Quito, esto tras haber sido fichado por el DT Pablo Marini: "¿Cómo haces para fingir que estás bien en un lugar donde no lo estás", declaró molesto el joven volante ex militante del fútbol español.