El experimentado volante de Barcelona, Damián Díaz, ofreció una rueda de prensa días después de la derrota ante Gualaceo y habló sobre varios temas que surgieron después de la derrota amarilla, en la primera jornada de la LigaPro.

En rueda de prensa el volante argentino, capitán de Barcelona, manifestó sus ganas de seguir en el club pero al mismo tiempo reconoció que no es el momento adecuado para hablar de su renovación con el equipo.

"Si te digo que sí, me matan (sobre su renovación). Tengo que aferrarme a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros. Yo pienso en el día a día, después se verá si puedo renovar o no. No me quiero adelantar a los hechos".

'Kitu' Díaz llegó a Barcelona en la temporada 2011, un año después se proclamó Campeón Nacional, cortante una racha de 14 años de sequía para Barcelona. Luego en el 2016 con la estrella 15 para la institución, semifinalista de Libertadores en el 2017 y 2021, mientras que el campeonato 16 fue en medio de la pandemia en el 2020.