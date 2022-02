La aparición de Piero Hincapié fue una gran ayuda para que la Selección Ecuatoriana encuentre la solidez defensiva con la que no contó en la primera parte de las Eliminatorias y en la Copa América. El defensa central de 20 años debutó con 'La Tri' para nunca más salir del puesto de titular, y ahora es un referente del equipo.

Gustavo Alfaro fue una parte fundamental para que Hincapié sea el líder de la defensa ecuatoriana, ya que no cualquier director técnico hace debutar a un zaguero de 19 años que no tenía más de 30 partidos en primera división. El entrenador argentino confía plenamente en el jugador del Bayer Leverkusen, algo que se demuestra con su titularidad indiscutible.

Piero Hincapié dio una entrevista para la página One Football, en la que contó qué le pide Gustavo Alfaro en cada partido con 'La Tri'. "Siempre me dice que sea yo mismo, que me divierta. Quiere que sea feliz en el campo y juegue como lo vengo haciendo en mi día a día que por eso recibo las llamadas", declaró el ecuatoriano.

El defensa del Leverkusen también habló de lo que significó su debuta con 'La Tri': "Me estaba cambiando y el Profe me dijo que iba a jugar. Yo no me lo creía, había estado en la banca en los partidos anteriores de Eliminatorias, por lo que no me imaginaba que iba a salir de inicio. En ese momento para mí supuso un shock, pero a su vez fue el momento personal más bonito en lo que llevo de carrera".