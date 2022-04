Plan B: Liga de Quito no pudo cerrar a Zubeldía y va por otro DT argentino

Hoy en la mañana se conoció que Liga de Quito estaba negociando con Luis Zubeldía para que tome la dirección técnica del equipo, pero finalmente esta opción se cayó por temas personales del DT argentino, según contó Eduardo Andino. El 'Príncipe' era el candidato principal que tenían los directivos, y ahora están analizando otras carpetas.

Zubeldía era una buena opción por el conocimiento del fútbol ecuatoriano y por ya haber dirigido equipos grandes como LDUQ o Barcelona SC. Ante los problemas que surgieron en las negociaciones con Zubeldía, esta opción se cayó y los 'Albos' ya empezaron a trabajar con otro entrenador extranjero para que se haga cargo del equipo.

Se trata del argentino Juan Manuel Azconzábal, director técnico de 47 años, según informó la periodista Johanna Calderón. El 'Vasco' acaba de renunciar a Atlético Tucumán por los malos resultados en el inicio del campeonato argentino, dejando al club en último lugar y consiguiendo una sola victoria.

Azconzábal ha dirigido en Argentina, Paraguay y Chile, pero no conseguido ningún título desde que debutó como entrenador en Estudiantes de La Plata. Cuando se conoció este nombre los hinchas de LDUQ no quedaron conformes, ya que sienten que es un nuevo experimento y no quieren pasar la misma situación que con Pablo Marini.