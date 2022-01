Una de las grandes sorpresas de la última semana en el fútbol ecuatoriano fue el fichaje de Joao Ortiz por Liga de Quito. Varios medios guayaquileños dieron por cerradas las negociaciones entre Barcelona SC y Delfín para que Ortiz sea nuevo jugador del 'Ídolo', pero las misma no se lograron concretar y el jugador terminó en el 'Rey de Copas'.

+ La nueva plataforma en la que se podrá ver la LigaPro

+ Emelec no da por cerrado el mercado de pases y busca fichar un jugador más

+ Tras el fichaje de Ortiz: Este sería el once de Liga de Quito en 2022

Los 'Toreros' hicieron público su interés por el jugador, haciendo varios esfuerzos y negociando por más de un mes con Delfín para ficharlo. El presidente de los 'Cetáceos' aclaró lo que pasó con la dirigencia de BSC para que las conversaciones no se cerraran y Ortiz termine como nuevo jugador de Liga.

"Después conversamos con Esteban (Paz), cuando tenía el compromiso de reunirme en Quito a las 10 de la mañana me llamó Aquiles (Álvarez) e hizo una propuesta mayor a la de Liga con un plazo hasta el 2023 en el término de los pagos. Nosotros no podíamos extender los términos de pago", inició José Delgado.

"Cuando me envío un mensaje el presidente Alfaro pidiéndome que si podíamos tener una conversación y lo llamé, no es que me enteré que iba a la TV. Lo llamé porque él me lo pidió, tengo los audios. Fui claro en decirle al Presidente Alfaro que ya tenía un acuerdo con Liga, si es que no se daba nada hasta las 10 de la mañana yo lo llamaría para retomar las negociaciones", continuó el dirigente de Delfín.

"Se lo dije al presidente de Barcelona que tuvieron tanto tiempo para hacer un propuesta mejor y que el jugador se hubiera quedado. Si nos hacían la última propuesta antes que Liga, se iba a Barcelona definitivamente, pero nunca tuvieron una oferta concreta a pesar de que mostraron interés desde el final del campeonato.