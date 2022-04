Por este motivo: Luis Zubeldía no llegaría a Liga de Quito

Liga de Quito sigue en la búsqueda de una entrenador tras la renuncia de Pablo Marini después de ser goleado por Atlético Goianiense en la Copa Sudamericana. El 'Rey de Copas' estaba trabajando en el regreso de Pablo Marini, pero finalmente este no vendrá.

La opción más fuerte para tomar la dirección técnica de Liga de Quito, en las últimas horas, fue Luis Zubeldía; sin embargo, el entrenador argentino no volverá a la que fue su casa en 2015, los motivos serían personales, según informó el periodista Eduardo Andino.

Con la no llegada de Zubeldía a Liga de Quito se espera que los próximos partidos en Copa Sudamericana (vs Antofagasta) y en LigaPro (vs Barcelona) sean dirigidos por la dupla interina de Edison Méndez y la 'Sombra' Espinoza.

Entre los nombres que maneja Liga de Quito para su nuevo entrenador también está el de Juan Manuel Asconzabal, quien dirigió por última vez a Atlético Tucumán en Argentina.