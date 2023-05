Barcelona Sporting Club ya prepara el duro compromiso que tendrá que sortear en las jornada 10 de la LigaPro cuando tenga que enfrentar a Libertad en el Estadio Reina de El Cisne de Loja este sábado a las 18h00.

El equipo de Fabián Bustos aún no recibe buenas noticias pues no ha logrado recuperar a una de sus principales figuras: Javier Burrai quien no ha logrado salir de su lesión y se ha perdido varias fechas de LigaPro.

Es por eso que los amarillos, de la mano de Fabián Bustos, podrían alinear con: Mendoza; Mario Pineida; Paco Rodríguez, Lucas Sosa, Segundo Portocarrero; Leonai Souza, Fernando Gaibor, Jánner Corozo, 'Titi' Ortiz, Gabriel Cortez y Francisco Fydriszewski.

Los amarillos buscarán los tres puntos con la consigna de alcanzar al puntero de la tabla, Independiente del Valle (22 puntos). Los canarios son segundos con 19 unidades en la tabla de posiciones y llegan con un envión anímico importante tras golear 5x1 al Aucas en el Monumental.