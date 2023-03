Carlos Alejandro Alfaro Moreno no se guardó nada y apuntó contra Augusto Aragón.

Presidente de Barcelona criticó al arbitraje y al VAR: "Hay situaciones que no se entienden"

Tras la polémica arbitral sobre la actuación arbital de Augusto Aragón, en el partido entre Independiente del Valle y Barcelona, las redes sociales se llenaron de críticas por algunas de las decisiones del árbitro en dicho encuentro.

El presidente de Barcelona, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, atendió a la prensa y se pronunció al respecto: "Desde la primera fecha creemos que ha habido errores pese a contar con el VAR".

Sobre las actuaciones arbitrales, Alfaro Moreno reveló que han tomado cartas en el asunto: "Cada semana extendemos un documento a la CNA en el cual hacemos nuestros puntos de vista, respetuosos pero firmes".

Alfaro Moreno habló de lo que fue la actuación de Augusto Aragón: "Terrible, pero bueno y va a sonar excusa, y no es así. Pero hay situaciones que no terminamos de entender que se contemplan diferente en las áreas. Hay antecedentes en la final del campeonato y otro contra el mismo rival, un partido 2-2 que no vio un penal sobre el final".

"La Comisión Nacional de Arbitraje nos citó, tuvimos una reunión. El presidente, Rogger Zambrano no vino y tampoco lo hizo el representante de LigaPro en el arbitraje, Joffre Paredes, cosa que me parece extraña porque es su trabajo".