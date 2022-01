Hace unos meses, uno de los ecuatorianos en el exterior que sorpresivamente renunció a la selección nacional fue Cristian Ramírez, lateral zurdo que venía con regularidad. En recientes declaraciones con los medios el jugador dio su postura ahora que la 'Tri' está muy cerca de Qatar 2022.

+ Este sería el entrenador de Emelec si gana las elecciones 'Pepe' Auad

+ Otro grande de Europa se fija en Felipe Caicedo

+ Figura de Delfín SC será convocado a la selección

En lo personal, estoy contento por los chicos, por el país, por la selección; y bueno, he tomado una decisión hace mucho tiempo. Es personal, la de no volver. Algunos lo tomarán bien, otros mal; pero a eso estamos expuestos, a las críticas. Respeto lo que opinen, pero que también respeten. No puedo dar muchos detalles, pero es una decisión personal", dijo Ramírez para Armonía TV.

"Antes de tomar la decisión de no volver a jugar en la selección, tuve mucho tiempo meditando; pero llegué a la conclusión que era lo mejor para mí. Siento que fue correcta. Si estos chicos van al Mundial, yo estaré contento y disfrutaré desde mi casa o desde un estadio", complementó mandándole buena suerte a sus compatriotas.

Antes del ascenso de Pervis Estupiñán, Ramírez era el dueño de la banda zurda, hoy no es opción por decisión propia ya que en su club, el Krasnodar de Rusia, es titular también indiscutible.