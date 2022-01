Barcelona tendrá en este sábado, 29 de enero de 2022, su tradicional 'Noche Amarilla'. El 'Ídolo' prepara una gran fiesta para los aficionados con la presentación de todos los jugadores y también de la estrella invitada Carlos Tévez, además, se agendó un reconocimiento para Gabriel Marques, pero no para Matías Oyola.

Mediante sus redes sociales, Barcelona reveló la agenda de la 'Noche Amarilla', cuyo eventó empezó desde las 17H00. El 'Ídolo' tendrá un reconocimiento para Gabriel Marques, no obstante, no se registra uno para Matías Oyola, histórico capitán del equipo guayaquileño.

Matías Oyola pasó en Barcelona 12 años de su carrera y para este 2022 abandonó el club después de no llegar a un acuerdo para su renovación. El 'Poni' firmó por Guayaquil City, al igual que Gabriel Marques, para jugar la última temporada de su carrera.

Desde Barcelona no se ha informado por qué no existirá un reconocimiento para Matías Oyola, quien está lesionado y no podrá jugar el partido defendiendo los colores de Guayaquil City.