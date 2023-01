Uno de los más recientes refuerzos de Emelec, el defensor Bleiner Agrón, se describió como un jugador “rápido y fuerte en el -uno contra uno-“. Además destacó su salida con balón dominado.

En entrevista con Marcando Agenda de Ecuagol TV, Agrón destacó sus características de juego: “Una de mis virtudes es que soy rápido. Soy fuerte en el uno contra uno, fuerte abajo y cabeceando. Además soy bueno saliendo. De ‘buen pie’”.

El colombiano también resaltó el cariño de la hinchada eléctrica, a pesar de no haber pisado territorio ecuatoriano: “Desde que la hinchada de enteró que venía para Emelec, me escribían mensajes. Después, cuando ya estaba hecho me dieron la bienvenida. Me hicieron sentir como en casa, muy acogido por ellos”.

Además, Agrón contó lo que ha conversado con Miguel Rondelli: “He hablado poco con el profe Rondelli pero lo que hemos hablado, se ve que está motivado. De cara a todo lo que se viene estamos preparando todo para que sea un excelente año”.