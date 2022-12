Liga de Quito ya tiene definido que hará con Luis Andrés Chicaiza para la temporada 2023. El volante llegó al 'Rey' como uno de los mejores en su posición, pero no ha podido ganarse un lugar en el equipo blanco, y los últimos años ha estado cedido en varios equipos.

+ Pensando en la Sudamericana: Delfín cerca de firmar a un arquero extranjero para 2023

+ Estos serán los extranjeros de Emelec en la temporada 2023

+ Aucas confirma la renovación de uno de sus referentes

Este miércoles 28 de diciembre de 2022 Estaban Paz confirmó en diálogo con Área Deportiva que para la próxima temporada el equipo blanco volverá a ceder a Luis Chicaiza a otro equipo. En este último año estuvo en Delfín.

"Andrés Chicaiza tiene un año más de contrato, es el último con nosotros y se le buscará equipo" comentó Esteban Paz.

Luis Chicaiza llegó a Liga de Quito en el 2019 tras una gran temporada en Delfín. El jugador logró tener minutos en su primer año, pero ya para el 2020 se marchó a Universidad Católica a préstamo, mientras que en 2022 regresó a préstamo a Delfín.

En los últimos meses Chicaiza había demostrado un buen nivel, no obstante, no fue suficiente para convencer a Luis Zubeldía, quien ha decidido no contar con él. El volante tendrá que buscar una nueva oportunidad en la LigaPro, en su último año de vínculo al 'Rey de Copas'.