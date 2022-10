¿Renuevan alguno?: Estos 7 jugadores no seguirán en Emelec para 2023

Los objetivos de Emelec para la temporada 2022 no se cumplieron y el premio consuelo es la clasificación a la Copa Sudamericana 2023. En el 'Bombillo' no pudieron pelear hasta el final por ninguna de las etapas en la LigaPro y en la Copa Libertadores solamente pudieron acceder a octavos de final.

El 1ro de noviembre habrán elecciones en el equipo guayaquileño, por lo que habrá varios cambios. Los candidatos a presidente de Emelec han dejado claro que piensan cambiar de entranador, situación que conllevará a la búsqueda de refuerzos, pero también a varias salidas de jugadores.

7 jugadores del 'Bombillo' finalizan contrato en las próximas semanas y no se sabe si serán renovados por la nueva directiva. Jeison Chalá, Bruno Pittón, Mauro Quiroga, Marlon Mejía, Eddie Guevara, Adrián Bone y Ángel Gracia son los futbolistas que terminan su vínculo con el 'Bombillo'.

Mejía es el único que logró ganarse un puesto como titular, mientras que los otros 6 nombres no lograron consolidarse y no tuvieron buen rendimiento en el 'Bombillo'. Todo apunta a que gran parte de esa lista no será renovados, pero todo dependerá del análisis del nuevo cuerpo técnico contratado por la lista que gane las elecciones.