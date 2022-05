Un ex entrenador de Liga de Quito reveló una conversación privada que tuvo con Alexander Domínguez sobre su nacionalidad.

En los últimos días se generó una polémica con el reclamo de Chile en la FIFA sobre la nacionalidad de Byron Castillo. Esta no es la primera vez que desde 'La Roja' quieren ganar puntos en el escritorio ante su incapacidad de conseguirlo en la cancha y ahora recurrieron a una noticia falsa que ya se difundió en Ecuador hace mucho tiempo, por lo que su intento de llegar al Mundial no tendrá éxito.

Desde Chile se está haciendo una gran campaña para que la FIFA proceda en el caso, metiendo presión desde los medios de comunicación. Uno de los más activos durante los últimos días es Claudio Borghi, ex DT de LDUQ y ahora panelista en programas de Chile, quien está apoyando a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile en la demanda contra Ecuador.

Borghi aseguró el jueves que hay problemas con la nacionalidad de Byron Castillo, algo que se hizo viral. Ahora, el ex entrenador sigue con la idea de apoyar a la ANFP y para justificar la búsqueda de puntos en el escritorio, reveló una conversación privada que tuvo con Alexander Domínguez sobre la nacionalidad del jugador, rompiendo códigos de vestuario que en el fútbol son muy importantes.

"El tema es mucho más grave porque sería falsificación de documentos. A mí me pasó con Alexander Domínguez, siendo yo entrenador de Liga, fuimos a jugador un partido en Colombia y vino mucha gente a saludarlo al hotel; me llamó la atención. Le pregunté si tenía muchos familiares ahí y me dijo "Profe yo soy colombiano"", dijo Borghi en TNT Sports.

"Después de ese antecedente vi que jugando por Liga jugó como ecuatoriano, fue suspendido durante dos años y apeló; solamente estuvo seis meses suspendido. No sería la primera vez (que se falsifican documentos). Escucho que Byron Castillo no tiene cédula de identidad, no podía jugar ni se podía asomar a un vestuario. Si esque él es colombiano, sería falsificación de documentos y es muy grave", añadió el argentino.