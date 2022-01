Un nombre que sigue siendo de Liga de Quito pero cuyo futuro es un desconcierto es el volante Andrés Chicaiza quien este 2021 jugó en Deportivo Cuenca pero tras no llegar a un arreglo en lo económico deberá buscar nuevo club, ante esto desde la prensa local han dado información al respecto.

Según el periodista Camilo Tauffic, el entrenador Pablo Marini ya ha comunicado que no tomará en cuenta al medio campista para la plantilla 2022 pese a que aún tiene un año más de contrato con los capitalinos, aunque solo un año ha sido parte del equipo.

El comunicador señala que ya ha habido clubes interesados en la cesión de Chicaiza, sin embargo el jugador no baja sus aspiraciones salariales. En caso de no encontrar club deberá regresar a LDUQ, donde deberá cumplir contrato aunque en lo deportivo no jugará.

Chicaiza tenía la idea de regresar y tener su revancha en Liga de Quito, otro club que lo sondeó fue el Delfín SC de Manta, quienes también se bajaron de la pelea por el salario.