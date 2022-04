Por una nueva jornada de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Santos en condición de local recibe la resistencia de Universidad Católica de Ecuador en un partido que se realizará este miércoles 13 de abril. Las emociones de este emparejamiento serán transmitidas EN VIVO Y EN DIRECTO a través de la pantalla de DIRECTV SPORTS, DIRECTV GO, CONMEBOL TV, TIGO SPORTS+, Fanatiz y beIN SPORTS.

El cruce se realizará en el Estadio Urbano Caldeira. Será la primera vez que ambos planteles se midan en un encuentro oficial.

Los de casa no tuvieron el debut esperado y asumen este encuentro tras haber perdido 1 a 0 ante Banfield. Universidad Católica, por su lado, empató 0 a 0 ante Unión La Calera y sabe que para poder avanzar a la siguiente fase deberá ganar este partido.

¿Cuándo se medirán Santos y Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana?

El juego se realizará este miércoles 13 de abril en el Estadio Urbano Caldeira.

Horario por países

Argentina: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Bolivia: 18.15 horas SIN TV

Brasil: 19.15 horas por CONMEBOL TV

Chile: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Colombia: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Ecuador: 17.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Paraguay: 18.15 horas por TIGO SPORTS+

Uruguay: 19.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Venezuela: 18.15 horas por DIRECTV SPORTS y DIRECTV GO

Estados Unidos: 15.15 horas PT / 18.15 horas ET por beIN SPORTS y FANATIZ