La Selección Ecuatoriana tendrá varias bajas frente a Venezuela y en las últimas horas se confirmó que un atacante no estará disponible.

Se confirmó una nueva baja sensible para 'La Tri' frente a Venezuela

La doble fecha de Eliminatorias que se jugarán el 11 y el 16 de noviembre será clave para la Selección Ecuatoriana en su búsqueda de clasificar al Mundial de Catar 2022. 'La Tri' recibirá a Venezuela en el Estadio Rodrigo Paz Delgado y visitará a Chile, en lo que será un duelo entre rivales directos.

Gustavo Alfaro no podrá contar con Pervis Estupiñán, Diego Palacios, Ángel Mena y Enner Valencia para enfrentar a Venezuela, los tres primeros por acumulación de tarjetas amarillas, mientras que 'Superman' sufrió una lesión. En las últimas horas se conoció que 'La Tri' no podrá contar con una de sus principales armas en ataque, ya que se confirmó que reicibió la segunda tarjeta amarilla.

Se trata de Michael Estrada, goleador de la Selección Ecuatoriana en las Eliminatorias. El delantero del Toluca no constaba como amonestado en la página de la CONMEBOL, por lo que no había problema para que juegue, pero desde la FEF confirmaron al periodista Andrés Ponce que Estrada no podrá estar frente a Venezuela.

Ahora la gran duda que tendrá Gustavo Alfaro es qué delanteros utilizar, ya que los dos titulares no estarán presentes y los demás que han jugados estuvieron lejos de rendir. Las opciones con las que cuenta el DT de 'La Tri' son Brayan Angulo, Leonardo Campana, José Angulo, Jordy Caicedo y Alejandro Cabeza.