Luego de la histórica clasificación de Sociedad Deportiva Aucas hacia la final de la LigaPro 2022, la exfigura oriental y actual comentarista de la cadena Star+, Gustavo 'Potro' Figueroa, quebró en llanto en medio de la transmisión —en el encuentro entre orientales y Gualaceo— tras la emoción de ver al equipo de sus amores quebrar la historia, entrar al partido que define el campeonato y clasificar a la Copa Libertadores de América.

"Tengo sentimientos de mucha alegría y felicidad en este momento. 77 años es un largo tiempo de espera para lo que estamos viviendo en este momento. Como un hincha más de Aucas, estoy muy contento con lo logrado", dijo el exatacante de 44 años en una entrevista con la colega FB Radio.

Así también, el 'Potro' ponderó la llegada del venezolano César Farías al banquillo oriental. Son 20 partidos invictos, dentro de la LigaPro, para el estratega de 49 años. “Fue un acierto muy grande traer a Cesar Farías como entrenador. Es un DT que cambió la mentalidad de los jugadores. Una gran decisión de Danny Walker. Esto nos tiene viviendo una inmensa alegría”, sentenció.

Finalmente —en torno a la localía de Aucas para la final de vuelta de la LigaPro 2022— Figueroa dio su punto de vista y mencionó que se debería jugar en el Gonzalo Pozo Ripalda y no en el Estadio Olímpico Atahualpa, pues en las últimas horas, hay rumores que determinan que se podría disputar en el Coloso del Batán. “Si yo tuviese la oportunidad de elegir, no sacaría la final del Estadio Gonzalo Pozo. A los equipos de Guayaquil no les gusta mucho jugar ahí porque hace un poco de frío. Si yo pudiera elegir no salgo del sur”.

Gustavo Figueroa defendió los colores orientales entre las temporadas 2000 y 2018 con varios periplos en donde logró defender los colores oro y grana tanto en Serie A, Serie B y Segunda Categoría. En 2012 pudo dar la vuelta olímpica con los orientales tras ganar el Ascenso hacia la Serie B en un partido disputado ante