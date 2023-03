El volante no ha arranco bien físicamente esta temporada.

El volante extranjero de Liga de Quito, Mauricio Martínez, no ha tenido un buen comienzo en la LigaPro, por problemas físicos. El jugador se volvió a lesionar en este parón de la fecha FIFA y desde LDU ya revelaron su tiempo de baja.

Según la información revelada por el médico de Liga de Quito, Juan Barriga, a Stalin Cobeña la baja de Mauricio Martínez responde a una medida de prevención, puesto que, si el jugador no para podría terminar desgarrado y poniendo en riesgo la temporada. El jugador no estará en las canchas por las próximas 3 semanas.

Martínez no ha tenido el mejor comienzo en esta LigaPro. El jugador ya llegó justo desde lo físico que incluso reveló que esperaba 'no pasar' las pruebas médicas. El argentino también se quejó porque Zubeldía lo puso a jugar un partido en una posición que no era la suya.

En las últimas temporadas, Liga de Quito no ha tenido una gran fortuna en la contratación de jugadores extranjeros, no obstante, se espera que Martínez se pueda recuperar y ayudar al equipo de Luis Zubeldía a conseguir estos objetivos.