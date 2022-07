El entrenador de Barcelona, Jorge Célico, confirmó en rueda de prensa que 1 de los mejores jugadores del 'Ídolo' y del campeonato ecuatoriano, Emmanuel Martínez, se quedaría para la segunda etapa del torneo, puesto que, 'hasta ahora' no habría nada.

Emmanuel Martínez viene siendo 1 de los mejores futbolistas en la LigaPro en los últimos años. El delantero argentino estuvo cerca de irse de Barcelona en la primera etapa y para esta segunda ya se hablaba de una posible vinculación al Santos, no obstante, esto fue descartado por el mismo presidente del 'Peixe'.

Por otro lado, Jorge Célico confirmó que aún no hay nada claro en la salida del jugador y que hasta el momento todo parece indicar que podría llegar a continuar en el equipo amarillo pensando en el segundo semestre del torneo.

"Hasta ahora no hay nada de Martínez, he leído que muchos medios escriben o dicen cosas pero no está definido", comentó el entrenador.