Una de las máximas atracciones para la próxima temporada del fútbol ecuatoriano será El Nacional, que volverá a la categoría de privilegio tras dos temporadas en la Serie B, donde logró el ascenso logrando la primera ubicación por arriba de Libertad de Loja.

En ese sentido, busca armar un plantel competitivo para pelear por la LigaPro junto a los otros equipos históricos como Barcelona Sporting Club, Emelec y Liga y de Quito y, además, jugará la próxima Copa Libertadores desde la primera fase.

No obstante, la presidenta del club, Lucia Vallecilla, confirmó que Luis ´Kunty´ Caicedo no llegará al equipo de los puros criollos, tras los rumores que lo ubicaban en el equipo capitalino luego su paso por Liga de Quito donde no seguirá para la próxima temporada.

Además, la máxima mandataria del conjunto rojo desestimó la llegada del jugador ofensivo Jonathan Borja y el posible arribo de Jefferson Orejuela aún esta en suspenso. Sin embargo, Ever Hugo Almeida pidió dos refuerzo más para cerrar la conformación del plantel 2023.