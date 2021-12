Michael Arroyo confesó que demandó a Barcelona SC y ahora se reveló el monto que pide el ex jugador del 'Ídolo'.

Michael Arroyo volvió a ser tendencia en las redes sociales por su posible llegada a Liga de Quito, algo que generó muchos comentarios entre los hinchas del fútbol ecuatoriano. 'Gambetita' estuvo entrenando con los 'Albos', pero su fichaje quedó descartado por los dirigentes del club y también por el jugador.

+ Se filtró cuánto ofreció Palmeiras para fichar a Byron Castillo

+ Pablo Repetto podría llevarse dos titulares de Barcelona SC a Nacional de Uruguay

+ Independiente del Valle está muy cerca de cerrar otro refuerzo para 2022

Tras varios días en los que se especuló sobre su futuro, Arroyo rompió el silencio y dio a conocer que tiene una oferta de otro equipo de Quito. Sumado a esto, el ex jugador de Barcelona SC dio la noticia de que demandó en la FIFA al 'Ídolo del Astillero' por salarios impagos al no tener respuesta por parte de la directiva.

El periodista 'Wacho' Sánchez dio a conocer que Michael Arroyo demandó a Barcelona Sc por 8 millones de dólares. Esta es una de las demandas más grandes en la historia del fútbol ecuatoriano y seguramente los 'Toreros' harán las gestiones correspondientes para revisar lo que pide Arroyo y reducir ese monto.

'Gambetita' aseguró que intentó hablar varias veces con Alejandro Alfaro Moreno, presidente del club, pero que no obtuvo respuesta y no le quedó otra que demandar a BSC. Cuando Arroyo jugó en Barcelona tuvo salarios altos, los cuales no fueron cancelados y con el paso del tiempo se hizo una deuda muy grande.