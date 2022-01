El volante ecuatoriano no olvida su polémica en la selección de Ecuador.

Uno de los nombres que arrancó siendo convocado fijo en las Eliminatorias para Ecuador fue el volante Christian Noboa, quien tras algunos partidos tuvo polémicas declaraciones cuestionando su suplencia y la convocatoria de otros elementos. Pues en la previa en el partido vs. Brasil el 'tricolor' se refirió nuevamente a dicha polémica y sus opciones de regresar al combinado nacional.

Yo creería que no (se ve jugando el Mundial ‘Qatar 2022’ si clasifica la Tri), la verdad, no hay que mentir tampoco. Todo pasa siempre por la última palabra que la tiene el entrenador (Gustavo Alfaro), no creo que pase por nadie más. El DT será el que decidirá, pero hoy por hoy, tienes jugadores o chicos de 20, 21, 22 años, que lo están haciendo muy bien”, inició Cristhian Noboa en charlas con el periodista Darío Araujo.

“No me veo un lugar allí, por más que esté jugando en cualquier equipo que esté jugando (hoy por hoy es figura del Sochi de Rusia). Y cambiar esa dinámica que ellos tienen ya, yo no lo creería. Yo lo podría llamar al Profesor Gustavo y conversar con él porque nunca le dije nada malo. Si lo toma de mala manera, es decisión de él, pero yo jamás lo hice”, finalizó.