Este viernes 31 de marzo de 2023 el caso de Dixon Arroyo tuvo una nueva página en Emelec. El volante que decidió reclamar el pago de dos meses en 2022 se 'paró' y junto a sus compañeros decidió no entrenar a poco de un partido de LigaPro.

Desde la interna de Emelec se aseguró que el jugador estaba equivocado y que se procedería disciplinariamente. El volante finalmente se quedó fuera de la convocatoria para el partido contra Delfín y también se habla que podría no estar en el debut de la Sudamericana.

La postura de Emelec ha sido totalmente clara con Dixon Arroyo, y el jugador también se ha expresado. El futbolista le comentó a Sttefano Dueñas en Studio Futbol que él continuará entrenando hasta que el club le diga que no lo haga, y avisó a la directiva que cuenta con el apoyo de sus compañeros.

El presidente de Emelec, José Pileggi, comentó que esta era una acción particular de Dixon Arroyo y que todo el equipo estaba al día, sin embargo, Arroyo aclaró que el club le estaría debiendo a más jugadores y no solo a él.

"Mientras a mí no me comuniquen lo contrario, tengo que estar en el club y entrenando. Gracias a Dios tengo el respaldo de mis compañeros porque no es solo a mí, es con más jugadores", avisó Dixon.

Dixon Arroyo también se mantiene firme en postura y espera que Emelec le pague los valores adeudados. Mientras tanto, el futbolista no estará ante Delfín y resta saber si también finalmente Miguel Rondelli lo termina dejando fuera de la Copa Sudamericana.

"Le escribía al Pdte, Vpdte y nadie me dio razón. Lo único que me dijeron es que no me iban a pagar y no es así porque los valores firmados se tienen que pagar, haya o no campeonato. Porque si no esos 2 meses podía trabajarlo con otro equipo y no creo que el equipo lo permita", reveló el jugador.