Segundo Castillo, histórico volante del fútbol ecuatoriano, sería una posibilidad para llegar como asistente técnico a Barcelona; sin embargo, el jugador destacó que aún no existe un acercamiento con el 'Ídolo', pero no descartó el regresar.

El 'Mortero' conversó con los colegas de Diario El Universo sobre su actualidad después de retirarse del fútbol ecuatoriano. El exjugador sería una opción para asistir a Fabián Bustos en su cuerpo técino; sin embargo, la leyenda revela que no hay acercamiento oficiales:

"Solo son especulaciones que yo sea asistente de Bustos. Así pasó el año pasado y no se concretó nada. No he hablado con nadie pero si se llega a dar, bienvenido sea", sentenció el jugador.