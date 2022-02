La salida Fabián Bustos como DT de Barcelona SC, derivó en que la directiva canaria busque a Jorge Célico para que tome las riendas del equipo. Tras un par de días negociando, el argentino llegó a un acuerdo con el 'Ídolo', por lo que será el nuevo entrenador por dos temporadas, siendo uno de los retos más importantes de su carrera.

Los hinchas de BSC esperaban que Célico ya dirija en el partido vuelta de la fase 2 en la Copa Libertadores frente a Universitario, pero el viceprisidente del club confirmó que eso no ocurrirá. Tras conocerse que el ex DT de la 'Mini-Tri' no estará presente en Perú, se conoció cuándo será su debut en el banquillo de los 'Toreros'.

Según la prensa de Guayaquil, el primer partido de Jorge Célico como director técnico de Barcelona SC será frente a 9 de Octubre, compromiso que se jugará el sábado 5 de marzo a las 20:00. El DT argentino no tendrá mucho tiempo para preparar su debut, pero ya buscará a plasmar su idea de juego y con el paso de los encuentros se podrá ver su estilo ofensivo.

Una de las grandes incógnitas es si los jugadores que se encuentran en la plantilla son ideales para el juego de Célico, pero Barcelona SC tiene una de las mejores plantillas del país y el argentino tiene futbolistas que se pueden adaptar. El flamante DT de BSC será presentado el lunes y de inmediato se hará cargo de los entrenamientos.