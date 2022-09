Un video en que se observa a Michael Carcelén una fiesta ingiriendo alcohol se filtró en la redes sociales, generando comentarios negativos por parte de algunos hinchas de Barcelona SC. El jugador del 'Ídolo' también contó con respaldo de varios aficionados, ya que su rendimiento es bueno y no se ha visto afectado.

Desde BSC no se habían pronunciado acerca del video de Carcelén, pero finalmente Jorge Célico, DT del club, habló de lo ocurrido. El entrenador argentino descartó que se tenga mano suave ante actos de indisciplina y contó que el mediocampista tricolor fue grabado cuando tuvo días libres, por lo que no fue una indisciplina.

"Los videos se filtran. Se filtran en los momentos que está mal Barcelona y no condicen con el momento que dicen que ese video pasó. Conversé con Carcelén porque yo no dejo pasar una. He escuchado comentarios que mano blanda o corazón de madre, ningún corazón de madre. Yo saco al que saco, pongo al que pongo y todo va cuando las cosas son claritas", inició Célico.

"Conversé con él y ese video es de cuando yo di franco (día libre) por la Fecha FIFA, donde él tenía la posibilidad de hacer eso o lo que se le ocurra. Adoctrinar a los jugadores que no intenten hacerse filmar ni eso, porque lo que tú haces en la vida privada, el jugador no lo puede hacer porque te lo sacan ahora cuando el equipo está mal y eso es ser mala leche", finalizó el DT de Barcelona.