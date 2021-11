Esta semana la LigaPro publicó la lista de requerimientos que deberán tener los escenarios deportivos para estar en primera, entre aquellos se encuentra tener una capacidad de aforo de 10 mil personas, requisito que no cumple Echaleche de Ambato. El presidente de Mushuc Runa, Luis Alfonso Chango, amenazó con desafiliar a su club del torneo, lo que ya tuvo respuesta del directivo.

+ Brasil sufriría otra baja para enfrentar a Ecuador

+ Liga de Quito le daría salida a estos jugadores

+ Este sería el nuevo club de Robert Arboleda

''Es importante aclarar varias cosas en este tema: El Dr. Chango siempre olvida que YO he sido uno de los que más he destacado su esfuerzo y el de su club para construir un estadio propio. No cualquiera lo hace. Ahora bien, debemos analizar varios aspectos:''.

''Desde su inauguración fuimos muy claros e incluso muy flexibles con muchas cosas. Iluminación (que tanto problema nos ha causado), accesos, seguridad etc. Se han hecho informes (varios), se ha ayudado, se le ha explicado lo que significan partidos de alto, mediano y bajo riesgo''.

También dejó claro lo siguiente: ''Una cosa es jugar sin público otra con. Queremos ayudar en todo, lo hemos hecho. Pero también deben comprender que necesitamos tener escenarios aptos para primera división. ¿Que sucede que pasa Dios no quiera un accidente? ¿A quién van a culpar?''.

''Seguiremos colaborando y ayudando. Pero también pedimos que se cumplan los plazos y estándares necesarios. 2019, 2020 y 2021 hemos permitido y sido flexible. Ahora luego de 3 años ya toca adaptarse. Estamos prestos para ayudar y guiar en el proceso'', finalizó el dirigente.